تركيا تسجل 13755 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء الثلاثاء، تسجيل 13755 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ 6 الثاني الماضي.وأعلنت الوزارة وفاة 66 شخصًا في اليوم الماضي إثر إصابتهم بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2807387، والوفيات إلى 29160.وتماثل 8639 شخصًا للشفاء من المرض، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 2640669 حالة.