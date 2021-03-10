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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الإحصاء التركية»: 2 مليون و877 ألف سيدة أمية فى تركيا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:07 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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كشفت تقارير هيئة الإحصاء التركية، عن وجود مليونين و877 ألف سيدة أمية في تركيا، فيما ينخفض عدد خريجات الجامعات، وتكاد تختفي النساء من قوائم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.

كما أوضحت التقارير، أن هناك 3 ملايين و85 ألف امرأة لم تكمل تعليمها، كما تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 30 %، والبطالة 15 %.

ووفقًا لمؤشر الإيكونوميست للمساواة بين الجنسين في الحياة العملية تحتل تركيا المرتبة الثالثة في الفئة الأخيرة من بين 29 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحسب ما نشر موقع «إندبندد» في نسخته التركية.

وتبلغ نسبة خريجي الجامعات بالنسبة للنساء 16.3 %، و1.9 % من النساء حصلن على درجة الماجستير، وحصل 0.3 % منهن على درجة الدكتوراه، ويكاد يكون عدد النساء في كل من الإدارة العامة وإدارة الاقتصاد غير موجود، وتدير امرأتان فقط محافظتين من بين 81 محافظة في تركيا، بينما تقوم 29 امرأة فقط في 856 مقاطعة بمهام حاكم المقاطعة.

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