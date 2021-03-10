تقرير يكشف تدهور التعليم بالجامعات التركية

أظهر تقرير عالمي وضع سئ للتعليم الجامعي في تركيا، حيث لم تنجح سوى جامعة واحدة فقط أن تكون ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، بينما كانت 9 جامعات تركية ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم، وفقًا لجريدة زمان التركية.تعد تصنيف الجامعات العالمي جامعة رانكينج، ذكر أن جامعة كوج التركية جاءت في المرتبة 465 وجامعة سابانجي تراوح مرتبتها ما بين 521-530 وجامعة بيلكنت تتراوح ما بين 551-561 من بين أفضل جامعات العالم.وجاءت جامعة الشرق الأوسط التقنية في المرتبة التي تتراوح بين 601-650، وجامعة بوجازيتشي ما بين 651-700، وجامعة إسطنبول التقنية ما بين 751-800، وجامعة أنقرة وجامعة حاجي تبه ما بين 801 -1000.