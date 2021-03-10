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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يلتقى قادة اليابان والهند وأستراليا افتراضيًا.. الجمعة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكد البيت الأبيض أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن افتراضيا بقادة اليابان والهند وأستراليا هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحفي: "سيلتقي الرئيس بايدن صباح الجمعة رئيس الوزراء الياباني (يوشيهيدي) سوجا، ورئيس الوزراء الهندي (ناريندرا) مودي، ورئيس الوزراء الأسترالي (سكوت) موريسون".

وتم تشكيل هذه المجموعة الرباعية، والمعروفة باسم الحوار الأمني الرباعي، في أعقاب زلزال وتسونامي المحيط الهندي عام 2004 وتم إضفاء الطابع الرسمي عليها في عام 2007.

وسيلتقي قادة الرباعية الجمعة للمرة الأولى في إطار هذه الصيغة، حسبما أفادت ساكي، حيث كانت اللقاءات تتم من قبل على مستوى وزراء الخارجية.

وسيتناول الاجتماع الافتراضي القضايا التي تواجه المجتمع العالمي. ومن بين القضايا المتوقع مناقشتها تهديد جائحة فيروس كورونا للتعاون الاقتصادي وأزمة المناخ.

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