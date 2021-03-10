باكستان تسجل 1786 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان 1786 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 595 ألفا و239 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية- حسبما ذكرت صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 43 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و324 وفاة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 1393 شخصا ليبلغ تراكمي المتعافين منذ بدء الجائحة 565 ألفا و216 شخصا.