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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متحف التاريخ فى ألاباما يستضيف معرض «المومياوات المصرية»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:40 ص
المومياوات المصرية
المومياوات المصرية
أمينة ذكى
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يستضيف متحف التاريخ في مدينة موبيل في ولاية ألاباما الأمريكية معرضًا متنقلًا جديدًا بعنوان "المومياوات المصرية والحياة الأبدية" في الفترة من 26 فبراير - 27 يونيو 2021، وفقا لما نقله موقع "فوكس 10 نيوز" الأمريكي.

ويعرض المعرض أكثر من 100 قطعة أثرية قديمة، بما في ذلك المومياوات الحقيقية، والتوابيت الملونة، والطقوس الجنائزية الخاصة بمصر القديمة، كما يوفر فرصة كبيرة للزوار لمعرفة واستكشاف طقوس الجنازة وعملية التحنيط في مصر القديمة، حيث يعد التحنيط أكثر الطقوس التي تهدف للحفاظ على جسد المتوفى، وأيضًا تضمن وصول المتوفي للحياة بعد الموت.

وبعد جولة في أوروبا وآسيا وكندا، يظهر المعرض لأول مرة في أمريكا في متحف التاريخ في ألاباما الأمريكية، وهو تعاون مع المتحف الأثري الوطني في فلورنسا بإيطاليا.

وقال ميج ماكرومن فاولر، مدير متحف التاريخ: "لقد أسرت مصر القديمة الغربيين لأجيال وأجيال، وسوف يضم المعرض القطع الأثرية المذهلة بصريًا إلى الطقوس التي تتمحور حول الموت والحياة الآخرة، وأضاف: الحضارة المصرية القديمة بها الكثير من الغموض فهي ثقافة غارقة في الأسرار والتي خلقت سحرًا دائمًا".

وتتراوح القطع الأثرية المدرجة في المعرض من 2000 إلى 4000 عام، ولا توجد قطع أثرية تقليدية وانما كل المعروضات قطع أصلية تماما.

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