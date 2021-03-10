رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:49 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
أ ش أ
طباعة
سجلت الهند 17 ألفا و921 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و262 ألفا و707 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 133 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 158 ألفا و63 شخصا.

وأفادت بأن 20 ألفا و652 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و920 ألفا و64 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 184 ألفا و598 شخصا.

موضوعات متعلقة

طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة باتشيكو

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

إعادة افتتاح «ديزنى لاند» بحلول نهاية أبريل

تعرف على عقوبة التحرش بالأطفال فى مصر

كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «مايكل كلايتون» بقصر السينما.. الليلة

الشاعرة التونسية سماح بنى داود بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

«منتصف الليل فى القاهرة» كتاب للباحث البريطانى رافاييل كورماك

دار نشر إيطالية تطرح «كلمات عربية مقنعة» لـ محمود الشيخ