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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنزويلا تسجل 547 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:46 ص
كورونا في فنزويلا
كورونا في فنزويلا
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سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، 547 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 15 حالة وافدة من الخارج.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 143 ألفا و321 حالة، تعافى منها 135 ألفا و389 حالة.

وأفاد بيان الوزارة بأن عدد الحالات النشطة بلغ 6 آلاف و533 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1399 حالة بعد تسجيل 8 حالات جديدة.

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