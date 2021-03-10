فنزويلا تسجل 547 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، 547 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 15 حالة وافدة من الخارج.وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 143 ألفا و321 حالة، تعافى منها 135 ألفا و389 حالة.وأفاد بيان الوزارة بأن عدد الحالات النشطة بلغ 6 آلاف و533 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1399 حالة بعد تسجيل 8 حالات جديدة.