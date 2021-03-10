«النواب» الأمريكى يوافق على مشروع قانون لحماية حقوق العمال

وافق مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي على مشروع قانون يوسع من حقوق العمال رغم توقعات بأن يواجه هذا القانون المقترح بعض العقبات لدى عرضه على مجلس الشيوخ.ويسمح القانون المقترح بحماية العمال الساعين لتشكيل اتحاد نقابي من الفصل أو التنكيل بهم، وبما يقوي سلطات الحكومة لمعاقبة أصحاب الأعمال الذين ينتهكون حقوق عمالهم.وحصل مشروع القانون في مجلس النواب على موافقة 225 عضوا في مقابل 206 من المعارضين له.وقال معارضو القانون لاسيما من أصحاب الأعمال ومعظم الجمهوريين إن هذا القانون يسعى لاجتذاب قادة اتحادات العمال للديمقراطيين الساعين للحصول على تبرعات للدعاية الانتخابية، واعتبروا أن القانون يضر بآلاف الشركات الصغيرة التي كانت قد أغلقت أبوابها جراء جائحة كورونا وتوابعها الاقتصادية.