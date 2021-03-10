البنتاجون: تمديد بقاء 2200 جندى من الحرس الوطنى لحماية الكونجرس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" أن أكثر من 2200 جندي من قوات الحرس الوطني سيظلون في واشنطن لمدة لا تقل عن 10 أسابيع إضافية لمساعدة الوكالات الفيدرالية لتنفيذ القوانين في حماية الكونجرس والمشرعين.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذا يأتي امتدادا لحالة الانتشار الأمني التي بدأت منذ السادس من يناير الماضي عندما وقعت هجمات من جانب مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مقر الكونجرس "الكابيتول".وقال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، إن هذه القوات ستبقى في المنطقة حتى يوم 23 مايو المقبل، حيث وافق على طلب من جانب شرطة الكابيتول لتمديد بقاء هذه القوات والتي كان من المقرر انتهاء عملها يوم الجمعة المقبل.من جانبه، قال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون في بيان إن هذا جاء بعد مراجعة دقيقة للطلب وبعد دراسة وافية للتأثيرات المحتملة على حالة الاستعداد الأمني القائمة، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع ستعمل بالتنسيق مع شرطة الكابيتول في اتجاه خفض عدد أفراد الحرس الوطني حسبما تسمح الظروف.وكانت يوجاناندا بيتمان القائمة بعمل قائد شرطة الكابيتول قد طلبت رسميا بقاء الآلاف من قوات الحرس الوطني في منطقة الكابيتول هيل لمدة أطول محذرة من زيادة بنسبة 93% في حجم التهديدات التي تستهدف المشرعين خلال شهري يناير وفبراير بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.