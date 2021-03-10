متحف الفن الأمريكى يضم لمقتنياته أول قارورة للقاح المضاد لكورونا

أعلن المتحف الوطني للفن الأمريكي "ذي سميثسونيان" بواشنطن أنه ضم إلى مقتنياته أول قارورة للقاح المضاد لفيروس كورونا ولم يتم توزيعها بالولايات المتحدة بمناسبة مرور عام على الجائحة.وأشار مسئولو المتحف، إلى أنه تم إضافة بعض القوارير الفارغة من لقاحات شركات فايزر وموديرنا إلى مجموعة مقتنيات المتحف التي توثق لتطور أزمة جائحة كورونا.وفي ظل تزايد أعداد من يتلقون التطعيم ضد الفيروس من الأمريكيين بصورة تتجاوز زيادة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس " كوفيد ـ 19"، أضاف المتحف عددا من عبوات اللقاح التي كانت في طريقها للتوزيع.وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فقد مر عام على بداية تحول فيروس كورونا إلى جائحة، في يوم 11 مارس من عام 2020، والتي أودت بحياة نحو 525 ألف شخص بالولايات المتحدة.