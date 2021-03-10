رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يطمئن على مصابى حادث الطريق الغربى

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:43 ص
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
طباعة
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم، يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، الحالة الصحية لمصابي حادث طريق أسيوط الغربي بمستشفى الفيوم العام، والذي حدث مساء أمس نتيجة اصطدام سيارة نقل مواد بترولية بسيارة "ميكروباص" وأخرى ملاكي، وأسفر عن إصابة 13 مواطنًا ووفاة 4 حتى الآن.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ اطمئن على الحالة العامة للمصابين، متمنيا لهم الشفاء العاجل، ومعربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، لافتًا إلى نقل المصابين والضحايا إلى مستشفى الفيوم العام وطامية.

وأشار إلى أن المحافظ وجه وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين، فضلًا عن الإسراع في الإجراءات الخاصة بخروج جثامين المتوفين، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالانتقال إلى المستشفى وصرف إعانات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين.

وعلى هامش زيارته للمستشفى للاطمئنان على الحالة العامة للمصابين، عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع وكيل وزارة الصحة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعدد من مديرى ورؤساء الأقسام، لمتابعة الحالة الصحية للمرضى، وموقف فيروس كورونا بالمحافظة، وكذا مدى توافر المستلزمات الطبية للمرضى.

كما راجع المحافظ، خلال الاجتماع، كميات الأكسجين بالمستشفيات، مشددًا على متابعة معدل استهلاك الأكسجين على مدار الساعة، وكذا التأكيد على التزام الفرق الطبية بالإجراءات الوقائية لحمايتهم من الاصابة بالعدوى.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين، ووجه وكيل وزارة الصحة بتوفير عدد من أكياس الدم والرعاية الطبية اللازمة لبعض الحالات استجابة لطلب ذويهم.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

تخصيص وحدة سكنية لطبيب فقد بصره أثناء علاجه مصابى كورونا

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

إعادة افتتاح «ديزنى لاند» بحلول نهاية أبريل

تعرف على عقوبة التحرش بالأطفال فى مصر

كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «مايكل كلايتون» بقصر السينما.. الليلة

الشاعرة التونسية سماح بنى داود بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

«منتصف الليل فى القاهرة» كتاب للباحث البريطانى رافاييل كورماك

دار نشر إيطالية تطرح «كلمات عربية مقنعة» لـ محمود الشيخ