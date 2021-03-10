الصين تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل البر الرئيسي خمس حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في التاسع من مارس انخفاضا من ثماني حالات في اليوم السابق.وقالت اللجنة، في بيان، إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 16 مقابل تسعة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90007 حالات، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.