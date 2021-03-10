كوريا الجنوبية تسجل 470 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

سجلت كوريا الجنوبية 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، إلى جانب 3 وفيات.ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 93 ألفا و733 شخصا، بحسب ما ذكرته وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم الأربعاء.كما ترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 1680 شخصا وتعافى 412 شخصا ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 84 ألفا و312 شخصا.