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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على 3 أشخاص لتهريبهم مخدرات من أمريكا إلى أستراليا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:14 ص
شرطة نيو ساوث
شرطة نيو ساوث
وكالات
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ذكرت شرطة نيو ساوث ويلز أن ثلاثة رجال اعتقلوا في سيدني، اليوم الأربعاء، لتورطهم المزعوم في تهريب الكوكايين والميثامفيتامين وتخبئتها في حلوى من الولايات المتحدة إلى أستراليا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، تم القبض على الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و31 و49 عاما، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء في منازل بمناطق دي واي وماكواري بارك وكولاروي بلاتو في شمال سيدني، وتم اقتيادهم إلى مركز شرطة مانلي على الشواطئ الشمالية.

وقالت الشرطة إنها ضبطت خلال الفترة من نوفمبر إلى مارس حوالى 5.8 كيلوجرام من الميثامفيتامين و655 جراما من الكوكايين بقيمة 3.5 مليون دولار أسترالى (2.7مليون دولار أمريكى).

وأضافت الشرطة في بيان أن المضبوطات شملت الميثامفيتامين المعبأ في شكل مصاصات وكوكايين مضغوط على شكل حلوى.

وقال قائد منطقة شرطة الشواطئ الشمالية، باتريك شاركي: "كان تصنيع وتعبئة هذه المخدرات معقدا، وكان من الممكن أن يختلط الأمر بسهولة على الأطفال والبالغين واعتبارها حلويات".

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