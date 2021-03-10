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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تعتزم إنفاق 176 مليون دولار فى تطوير صناعة رقائق السيارات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:11 ص
صناعة رقائق السيارات
صناعة رقائق السيارات
وكالات
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قال وزير المالية الكوري الجنوبي، هونج نام كي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تخطط لاستثمار أكثر من 200 مليار وون «176 مليون دولار أمريكي» في تطوير تكنولوجيا صناعة رقائق السيارات بحلول عام 2022.

وأضاف أن الحكومة تخطط للتعاون مع شركات صناعة السيارات المحلية لإيجاد طرق لتخفيف النقص الحالي في المعروض من رقائق السيارات الذي قد يستمر حتى الربع الثالث، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وقال: «نظرًا لأن رقائق السيارات هي أجزاء رئيسية في صناعة السيارات والطلب على سيارات الجيل المستقبلي مرتفع، فإن ثمة ضرورة ملحة لتخفيف النقص في الإمدادات قصيرة الأجل لهذه الرقائق، وتعزيز قنوات التوريد واستباق السوق».

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