رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع وإصابة 23 شخصًا إثر حادث على طريق «السخنة - السويس»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:09 ص
انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس
أ ش أ
طباعة
لقى 7 مصرعهم وأصيب 16 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس، فجر اليوم الأربعاء، على طريق "العين السخنة – السويس".

وكان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق يفيد بانقلاب أوتوبيس شرق الدلتا قادم من مدينة الزقازيق بطريق العين السخنة – السويس.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف في السويس، 25 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفين إلى مشرحة الأميري.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان في السويس، إن المديرية أعلنت حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام لعلاج المصابين، لافتا إلى أنه تم استدعاء جميع الأطباء للمشاركة في علاج مصابي الحادث.

وصرح الحفناوي، بأنه تم فتح غرفة العمليات بمستشفى السويس العام في حالة تدخل جراحي لمصابي الحادث، لافتا إلى أن إجمالي عدد المصابين الذي استقبلتهم المستشفى ضمت 7 وفيات منهم طفلتين و16 مصابا.

موضوعات متعلقة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

«الصحة»: تسجيل 622 إصابة جديدة بكورونا.. و44 حالة وفاة

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

استطلاع: 36% من البريطانيين يتعاطفون مع الملكة عقب مقابلة هارى وزوجته مع «أوبرا»

مقابلة هارى وزوجته مع «أوبرا» تحقق 50 مليون مشاهدة

دراسة: إصابات الرأس تزيد من مخاطر الخرف

طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة باتشيكو

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «مايكل كلايتون» بقصر السينما.. الليلة

الشاعرة التونسية سماح بنى داود بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

«منتصف الليل فى القاهرة» كتاب للباحث البريطانى رافاييل كورماك

دار نشر إيطالية تطرح «كلمات عربية مقنعة» لـ محمود الشيخ