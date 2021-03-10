مصرع وإصابة 23 شخصًا إثر حادث على طريق «السخنة - السويس»

لقى 7 مصرعهم وأصيب 16 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس، فجر اليوم الأربعاء، على طريق "العين السخنة – السويس".وكان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق يفيد بانقلاب أوتوبيس شرق الدلتا قادم من مدينة الزقازيق بطريق العين السخنة – السويس.ووجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف في السويس، 25 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفين إلى مشرحة الأميري.وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان في السويس، إن المديرية أعلنت حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام لعلاج المصابين، لافتا إلى أنه تم استدعاء جميع الأطباء للمشاركة في علاج مصابي الحادث.وصرح الحفناوي، بأنه تم فتح غرفة العمليات بمستشفى السويس العام في حالة تدخل جراحي لمصابي الحادث، لافتا إلى أن إجمالي عدد المصابين الذي استقبلتهم المستشفى ضمت 7 وفيات منهم طفلتين و16 مصابا.