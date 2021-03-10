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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روحانى: الجهات الساعية لحصار إيران أقرت بهزيمتها

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:08 ص
حسن روحاني
حسن روحاني
وكالات
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن «الجهات التي سعت وراء الحصار والحظر على بلاده، أقرت بهزيمة سياستها، وأكدت بأن الحل يكمن في العودة إلى ظروف ما قبل الحرب الاقتصادية الراهنة».

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في كلمة له خلال اجتماع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، أضاف روحاني: «الأعداء الذين فرضوا الحظر علينا كانوا على يقين بأن هذه الضغوط ستؤدي إلى انهيار البلاد، لكننا استطعنا بصمود الشعب وتوجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية اجتياز المراحل العصيبة».

وتابع: «القائمون على الحظر أنفسهم أقروا صراحة بأن سياسة الضغوط القصوى كانت فاشلة ولم تحقق أي نتيجة لهم».

وأضاف روحاني أن «الجهات التي سعت وراء الحصار والحظر ضدنا، إذ أقرت اليوم بهزيمة هذه السياسة، أكدت بأن الحل يكمن في العودة إلى ظروف ما قبل الحرب الاقتصادية الراهنة».

وشدد روحاني على أن «التاريخ والأجيال القادمة ستشهد بأن الشعب الإيراني العظيم لم يخضع للضغوط القصوى، بل استطاع أن يتجاوز الصعاب ويدير شؤونه بنفسه».

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