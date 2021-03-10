دراسة: 37% من المستثمرين فn الولايات المتحدة يسترشدون بتغريدات إيلون موسك

أشار استطلاع للرأي إلى أن 37% من المستثمرين في الولايات المتحدة اتخذوا قرارات استثمارية ولو مرة واحدة، بناء على تغريدات مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون موسك على "تويتر".ووفقًا لوكالة أنباء " تاس" حسب معطيات الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة Piplsay، فإن 16% ممن شملهم الاستطلاع تصرفوا بناء على تغريدات موسك مرات عديدة، بينما اتخذ 21% قرارات استثمارية بناء على تغريدات موسك مرة أو مرتين.وأشار 64% إلى أنهم يتابعون إيلون موسك على "تويتر"، و43% منهم بشكل وثيق.وأكد 82% أنهم يتخذون موقفا إيجابيا من إيلون موسك، و48% منهم يعتبرونه "عبقريا".وشمل الاستطلاع آراء 30400 شخص تزيد أعمارهم على 18 سنة.ويبلغ عدد متابعي إيلون موسك على "تويتر" 48.7 مليون متابع.