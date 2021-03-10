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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

راهبة مناشدة شرطة ميانمار لعدم إطلاق النار على الأطفال: اقتلونى بدلا منهم

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:03 ص
جريدة الدستور
وكالات
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جثت راهبة على ركبتيها أمام اثنين من أفراد الشرطة في بلدة بشمال ميانمار، وناشدتهما "الكف عن إطلاق النار على الأطفال والمحتجين الرافضين لانقلاب الشهر الماضي، وقتلها بدلًا من ذلك".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قد تم التقاط صورة للأخت آن روز نو تونج في مدينة ميتكيينا الشمالية، مرتدية لباس الراهبات الأبيض. كما يبدو في الصور أن رجال الشرطة الذين كانوا يرتدون ملابس مكافحة الشغب الثقيلة استجابوا لطلبها، بحيث يظهرون راكعين على الأرض، معلنين إشارة الصلاة أمامها.

ومن جهتها، أخبرت الراهبة قصتها، وقالت: "ركعت على ركبتي.. متوسلة إليهم ألا يطلقوا النار على الأطفال، بل أن يقتلوني بدلا منهم. لقد رجوتهم ألا يؤذوا المتظاهرين، بل أن يعاملوهم معاملة طيبة مثل أفراد الأسرة".

وأضافت: "أصيب الأطفال بالذعر وركضوا إلى الأمام... لم أستطع فعل أي شيء لكنني كنت أدعو الله أن ينقذ الأطفال ويساعدهم"، مؤكدة أنها ستستمر في الدفاع عن الأطفال.

وقالت: "لا أستطيع الوقوف والمراقبة دون فعل أي شيء بينما كل ميانمار تحزن"، مشيرة إلى أنها تلقت أخبارا من كبار الضباط بأنهم كانوا هناك فقط لإخلاء الطريق. ولكن على الرغم من جهودها، عاودت الشرطة إطلاق النار بعد وقت قصير من التقاط الصورة.

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