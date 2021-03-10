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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إعادة افتتاح «ديزنى لاند» بحلول نهاية أبريل

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:35 ص
ديزنى لاند
ديزنى لاند
وكالات
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "ديزني"، بوب تشابك، إنه من المرجح أن يعاد افتتاح منتجع "ديزني لاند" في كاليفورنيا الأمريكية بحلول أواخر أبريل، بعد إغلاق لمدة عام بسبب انتشار كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أوضح تشابك أنه "لدى الشركة 10000 عضو من أعضاء فريق العمل في إجازة، وستتصل بهم لتشغيل الحديقة ضمن إرشادات كوفيد-19 المفروضة في الولاية".

وغيرت ولاية كاليفورنيا إرشاداتها الأسبوع الماضي للسماح للمنتزهات الترفيهية في الولاية بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من 1 أبريل، شرط استيفاء المقاييس المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا في المقاطعات التي توجد بها.

ومقاطعة "أورانج"، حيث تقع "ديزني لاند"، لا تزال مصنفة في "النطاق الأرجواني" أي المقاطعات التي تشهد أكثر قيود الإغلاق تشددا، ولكن من المتوقع أن تنتقل المقاطعة قريبا إلى "النطاق الأحمر"، مما سيسمح بإعادة فتح "ديزني لاند" بسعة 15%.

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