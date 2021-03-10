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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس هندوراس يعلن توقيع عقد لشراء لقاح سبوتنيك V الروسى

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:48 ص
لقاح سبوتنيك V
لقاح سبوتنيك V
وكالات
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أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز أن بلاده وقعت عقدا لتوريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال المكتب الصحفي للرئيس الهندوراسي: "اختتم للتو لقاءنا مع قيادة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وأرسلوا لنا العقد، وقد تم توقيعه".

وكانت وكالة الرقابة الصحية في هندوراس قد سجلت في أواخر فبراير الماضي لقاح "سبوتنيك V" الروسي لاستخدامه ضد فيروس كورونا.

وسجلت هندوراس أكثر من 174 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد، و4283 حالة وفاة. وفرضت سلطات البلاد حظر التجوال على أراضي هندوراس للحد من انتشار الفيروس.

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