أعضاء بمنظمة التجارة العالمية يدعون إلى محادثات عاجلة مع مطورى لقاحات كورونا

حث أعضاء في منظمة التجارة العالمية، مدير المنظمة نجوزي اوكونجو إيويلا على عقد محادثات مع مطوري ومصنعي لقاحات «كوفيد-19» لزيادة الإنتاج.وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، جاء في وثيقة وقعتها سبع دول أعضاء بالمنظمة أنه «ينبغي لمنظمة التجارة العالمية أن تستخدم على وجه السرعة مواردها بالكامل لدعم تسريع فوري وعملي وملموس للاستجابة العالمية لكوفيد-19».والدول الموقعة على الوثيقة هي أستراليا، وكندا، وتشيلي، وكولومبيا، ونيوزيلندا، والنرويج، وتركيا.