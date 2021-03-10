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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مقابلة هارى وزوجته مع «أوبرا» تحقق 50 مليون مشاهدة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:42 ص
هارى وزوجته
هارى وزوجته
وكالات
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اقترب عدد المشاهدات المسجلة للمقابلة المثيرة لأصداء واسعة التي أجراها الأمير البريطاني، هاري، وزوجته، ميجان، مع المذيعة الأمريكية، أوبرا وينفري، من مستوى 50 مليونًا.

وأفادت شبكة «CBS»، بأن أكثر من 49.1 مليون شخص في كل أنحاء العالم شاهدوا المقابلة عبر التلفزيون أو منصات الوسائط المتدفقة.

وأضافت الشبكة أن حصيلة مشاهدي المقابلة لا تزال قيد الارتفاع، مؤكدة أنه ستتم إعادة بثها عبر التلفزيون في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وسبق أن ذكرت «CBS» أن جمهور التلفزيون الذي تابع المقابلة في الولايات المتحدة الأحد الماضي بلغ 17.8 مليون شخص، مع وضعها في المرتبة الأولى في قائمة الفعاليات الأكثر مشاهدة بعد مراسم منح جائز أوسكار السينمائية في فبراير 2020.

وتخلى الأمير هاري وزوجته ميجان عن واجباتهما الملكية في يناير 2020، وانتقلا مع ابنهما الأول، آرتشي، إلى جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة من أجل حياة أكثر استقلالية، والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية.

وأثارت مقابلتهما التلفزيونية مع المذيعة الأمريكية الشهيرة وينفري والتي بثتها قناة «CBS» الأحد الماضي، أكبر أزمة تشهدها العائلة الملكية البريطانية منذ وفاة الأميرة ديانا، والدة هاري، في عام 1997 عندما تعرضت الأسرة بقيادة الملكة إليزابيث الثانية لانتقادات على نطاق واسع لتأخرها في التعليق.

واتهم هاري وميجان خلال المقابلة أحد أفراد العائلة المالكة بالتفوه بتصريحات عنصرية بشأن آرتشي، حيث ذكرا أن الشخص غير المحدد أعرب عن قلقه بشأن لون بشرة ابنهما، وقالت ميجان إنها شعرت بأنها منبوذة إلى الحد الذي دفعها للتفكير في الانتحار.

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