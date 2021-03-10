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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بسبب النفحات.. أزمة مرورية فى ختام مولد السيدة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:18 ص
ختام مولد السيدة
ختام مولد السيدة
احمد فودة
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حالة من الزحام الشديد أصابت الطريق المقابل لمسجد السيدة زينب في الساعات الأولى لصباح اليوم، بسبب قيام بعض المريدين بإيقاف المارة وقائدي السيارات من أجل توزيع النفحات عليهم، والتي كانت عبارة عن أرز بلبن وبعض الأطعمة المغلفة.

وهو الأمر الذي جعل قوات الشرطة المكلفة تتدخل لتسيير الحركة المرورية، وطالبت محبي السيدة زينب بالوقوف على الرصيف وتوزيع نفحاتهم، وعلي الفور تم الإستجابة وقام المريدين بالابتعاد عن حرم الطريق تنفيذًا للتعليمات الأمنية.

ويشهد مسجد السيدة زينب الليلة الختامية للمولد، والمستمرة حتى الساعات الأولي من صباح اليوم.

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