بسبب النفحات.. أزمة مرورية فى ختام مولد السيدة

حالة من الزحام الشديد أصابت الطريق المقابل لمسجد السيدة زينب في الساعات الأولى لصباح اليوم، بسبب قيام بعض المريدين بإيقاف المارة وقائدي السيارات من أجل توزيع النفحات عليهم، والتي كانت عبارة عن أرز بلبن وبعض الأطعمة المغلفة.وهو الأمر الذي جعل قوات الشرطة المكلفة تتدخل لتسيير الحركة المرورية، وطالبت محبي السيدة زينب بالوقوف على الرصيف وتوزيع نفحاتهم، وعلي الفور تم الإستجابة وقام المريدين بالابتعاد عن حرم الطريق تنفيذًا للتعليمات الأمنية.ويشهد مسجد السيدة زينب الليلة الختامية للمولد، والمستمرة حتى الساعات الأولي من صباح اليوم.