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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الناتو»: لن نأخذ دور القوات الأمريكية فى العراق

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال قائد بعثة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في العراق، الجنرال بيير أولس، إن قواته ستستمر في تقديم المشورة والتدريب للجيش العراقي، ولن تأخذ دور القوات الأمريكية.

وأضاف «أولسن»، في مقابلة مع قناة «آسيا» العراقية: «عدد أفراد بعثة الناتو في العراق أكثر من 300 شخص، ومهمتنا غير قتالية، فلم نقدم مشورة تخص استهداف خلايا تنظيم داعش أو كشفها».

وأوضح أن مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، قدم طلبًا رسميًا بزيادة عدد قوات الناتو في العراق، مضيفًا أن «الناتو لن يأخذ الدور الأمريكي في العراق، وفي الأشهر القادمة ستحدد اجتماعاتنا المؤسسات التي سنقدم لها التدريب والمشورة».

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