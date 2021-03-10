المغرب.. 12 وفاة و508 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 12 وفاة و508 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8695، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 486833.وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 473208، بعد تعافي 664 إصابة.وكانت الوزارة أفادت في اليوم السابق، بتسجيل حالة وفاة واحدة و102 إصابة.