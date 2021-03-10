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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل 7407 إصابات و866 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:32 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيلها 7407 إصابات و866 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة وسط صعوبات في مجال تلقيح السكان.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7407، لتصل إلى مستوى 2137884 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المكسيك يوم 6 مارس 6561 حالة، وفي 7 مارس 2734، وفي 8 مارس 1877.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 866 وفاة ناجمة عن المرض، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 191789 شخصًا، بنسبة فتك 8.97%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة جراء المرض يوم 6 مارس 779 حالة، وفي 7 مارس 247، وفي 8 مارس 319.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميًا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وأعرب المسؤولون الصحيون في المكسيك عن قلقهم من وتيرة بطيئة لتزويد البلاد باللقاحات في الوقت الذي تدخر فيه الدول الغنية احتياطات كبيرة لها.

وفي الوقت نفسه، أشار ممثلو قطاع الصحة، مرارًا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

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