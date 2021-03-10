عضو بارز بمجلس الشيوخ قلق من الانسحاب الأمريكى من أفغانستان فى مايو

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب مينينديز، إنه قد يكون ضروريا إعادة النظر في موعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في الأول من مايو.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال في اتصال مع الصحفيين "أشعر بقلق بالغ بشأن جدوى عملية السلام في أفغانستان"، معتبرا أن طالبان "لا تلتزم بشكل واضح" بكافة التعهدات التي قطعتها في اتفاق السلام في 2020.وشدد على أنه "إذا أظهرت تقارير المخابرات عدم وفاء طالبان بالتزاماتها، وهو ما أعتقده بشكل شخصي، فيجب إعادة النظر في الموعد النهائي للانسحاب".وتريد الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن إحياء محادثات السلام المتعثرة قبل الأول من مايو عندما يحين موعد رحيل آخر 2500 جندي أمريكي من أفغانستان وفق اتفاق تم التوصل إليه في 29 فبراير 2020 بين طالبان وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وفي الأسبوع الماضي اقترح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رسالة إلى القادة الأفغان عقد اجتماع على مستوى رفيع "خلال الأسابيع القليلة القادمة".وأصبح مينينديز رئيسا للجنة العلاقات الخارجية ذات النفوذ بعد هيمنة الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ في يناير.