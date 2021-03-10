عرض فيلم «مايكل كلايتون» بقصر السينما.. الليلة

ينظم قصر السينما بجاردن سيتي٬ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ عرض للفيلم الروائي الطويل Michael clayton أو «مايكل كلايتون»، سيناريو وإخراج توني جيلروي.الفيلم من إنتاج عام 2007، وتبلغ مدة عرضه 120 دقيقة، من بطولة جورج كلوني٬ سيدني بولاك٬ ديفيد زياس٬ توم ويلكنسون٬ وتيلدا سوينتون٬ والتي فازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة٬ عن دورها في هذا الفيلم.تدور أحداث الفيلم في أجواء التشويق والغموض٬ حول «مايكل كلايتون» المدعى العام السابق في ولاية نيويورك والمحامي الحالي في إحدى شركات المحاماة، والذي يساعد أحد أبرز محامي الشركة «آرثر إيدنزس» في الإفراج عنه بعد إصابته بانهيار عصبي، عقب القبض عليه في حالة سيئة.وبالفعل يخرج «أرثر» ويهرب من «مايكل« في الوقت الذي تكتشف فيه المستشارة «كارين كراودور» امتلاكه وثيقة تدين شركة ضخمة بإنتاج مواد مسرطنة، وعقب ذلك يٌعثر على جثة «إيدنزس» في جريمة قتل تم تصميمها لتبدو كالانتحار، وهو الأمر الذي لا يتقبله «مايكل كلايتون»، ويظل يبحث عن الحقيقة حتى يصل للوثيقة، وتساومه الشركة بمبلغ ضخم من المال لقاء إخفاءه الحقيقية، فهل يقبل مايكل ذلك العرض المغري؟ هذا ما تكشف عنه أحداث الفيلم٬ والذي يعقب عرضه ندوة لمناقشته يديرها الناقد نادر رفاعي.