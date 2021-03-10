رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ليبيا توقع عقدًا مع «سايبم» الإيطالية لإنشاء مركز للخدمات النفطية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:16 ص
المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
وكالات
طباعة
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها وقعت عقد خدمة استشارية لمركز للصيانة والخدمات النفطية مع شركة "سايبم" الإيطالية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أضافت المؤسسة أن العقد لمشروع إنشاء "المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية" بالمنطقة الحرة في المريسة، على بعد 25 كيلومترا من مدينة بنغازي في شرق ليبيا.

وقالت الشرطة الليبية إنها تعتبر نظيرتها الإيطالية "الشريك المثالي لتطوير مشروع مركز بنغازي النفطي للصيانة والخدمات الفنية".

وخلال مراسم التوقيع، قال ستيفانو كاو، الرئيس التنفيذي لشركة "سايبم" إن شمال إفريقيا "تظل منطقة استراتيجية للتطورات الضخمة المحتملة في كل من قطاعي الصناعة والطاقة. وسيعزز هذا المشروع علاقتنا مع المؤسسة الوطنية للنفط ويمنحنا الفرصة لدعم عملائنا في إنشاء مركز مهم للاستغلال الأمثل للموارد الوطنية".

موضوعات متعلقة

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دراسة: إصابات الرأس تزيد من مخاطر الخرف

طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة باتشيكو

ستيفن جيرارد: أحلم بقيادة ليفربول لكن هذا ليس الوقت المناسب

دورتموند يتأهل لربع نهائى أبطال أوروبا بالتعادل أمام إشبيلية

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «مايكل كلايتون» بقصر السينما.. الليلة

الشاعرة التونسية سماح بنى داود بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

«منتصف الليل فى القاهرة» كتاب للباحث البريطانى رافاييل كورماك

دار نشر إيطالية تطرح «كلمات عربية مقنعة» لـ محمود الشيخ