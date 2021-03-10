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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدع أمريكى: رئيس هندوراس متورط فى تجارة المخدرات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:32 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن محققون أمريكيون عن وجود أدلة على ضلوع رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز في تجارة المخدرات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال مساعد المدعي الفدرالي جيكوب جوتويليج خلال محاكمة مهرب المخدرات الهندوراسي جيوفاني فوينتيس راميريز، إن هناك شهادات تفيد بأن رئيس هندوراس التقى مع تجار المخدرات، وخطط لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وتشير المعلومات التي كشف عنها مساعد المدعي، إلى أن رئيس هندوراس التقى بتاجر المخدرات فوينتيس راميريز مرتين في 2013 و2014، وذلك بناء على شهادة المدعو خوسيه سانتشيز، الذي كان يعمل محاسبا في شركة لزراعة وتجارة الأرز، تم استخدامها كغطاء لتهريب المخدرات.

وحسب ادعاء جوتويليج، فإن المحاسب حضر اللقاءين بين رئيس هندوراس وتاجر المخدرات المذكور آنفا.

وحسب الشهادات، فإن هرنانديز أعرب عن رغبته في "إغراق" الولايات المتحدة بالكوكايين خلال أحد اللقاءين المذكورين.

وكانت السلطات الأمريكية قد فتحت تحقيقا مع رئيس هندوراس بعد ظهور معلومات عن تلقيه رشاوى من عصابات المخدرات، واستخدم القوات المسلحة لتأمين المختبرات وتوريدات الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

ونفى هرنانديز صحة المعلومات بشأن تورطه في تجارة المخدرات.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لم توجه بعد اتهاما رسميا إلى هرنانديز بالتورط في تهريب المخدرات.

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