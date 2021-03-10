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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشاعرة التونسية سماح بنى داود بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:10 ص
سماح بني داود
سماح بني داود
نضال ممدوح
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تحل الشاعرة التونسية سماح بني داود٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن تقرأ «دادو» مجموعة من قصائدها الشعرية، وهي: «نار حطبها الثلج٬ خمائل حالمة٬ وقصيدة حبيبي يا وطني».

وسماح بني داود، شاعرة وفنانة تشكيلية٬ تكتب قصيدة النثر٬ وصدر لها ديوانين: الديوان الأول بعنوان «نار حطبها الثلج»٬ والديوان الثاني بعنوان «وطن شاهق في الخواء».

وفي تقديمه لديوانها «وطن شاهق في الخواء»٬ يقول الكاتب الجزائري الطيب صالح طهوري: «هذا العنوان العميق يحيلنا إلى التفكير وطرح مجموعة من الأسئلة: ما هو الوطن؟ وما هو هذا الوطن الذي تعنيه الشاعرة هنا بقولها الشاهق في الخواء؟ هل هو الوطن الذي يرتبط بذلك الحيز الجغرافي الضيق الذي تحكمه الحدود أم هو تلك المجموعة الواسعة من الأوطان التي لا تحدها حدود؟».

ويضيف طهوري: «الأوطان الواسعة التي تعيش دواخلنا بأشكال مختلفة، ومعاناة مختلفة، قصائد تصور وطن اليتيم الباكي ووطن الأرملة ومعاناتها، وطن الشاب المهموم الذي يموت غرقًا، وطن المثقف الذي لا يجد طريقه ولا مكانته، وطن المحب للوطن الذي يموت ظلمًا، وطن المقهور والمظلوم والذي يعيش بلا حياة تكرمه».

ويؤكد أن في قصائد بني داود ارتبط الوطن بالإنسان، فكانت الأم التي تحتضن أبنائها، وكان الحبيب الذي لا يفارق حبيبته، وكان الأرض التي يحز في أنفسنا فراقها، وكان الملجأ والبيت الذي يحوينا رغم هشاشة سقفه وبرودة جدرانه، هذا الوطن الذي تتوسله الشاعرة كي ينحني في حضرة أمها حتى تكفكف دمعها وتمتص وجعها فتقول: «ليتك تنحني يا وطني ولو مرة في حضرة أمي».

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