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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«وقفة رجالة» يتخطى 20 مليون جنيه متصدرًا شباك التذاكر

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:34 ص
وقفة رجالة
وقفة رجالة
حسين الجندي
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حصد فيلم «وقفة رجالة» إيرادات تخطت 20 مليون جنيه حتي أمس الثلاثاء في شباك التذاكر منذ بداية عرضه من موسم إجازة منتصف العام الدراسي، واستطاع تصدر الإيرادات اليومية منذ طرحه، خاصة أن أحداثه تدور في إطار كوميدي مشوق، حيث حقق بالتحديد 20،561،098.

وفيلم «وقفة رجالةK بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

«وقفة رجالة» تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

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