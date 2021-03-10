البابا تواضروس يتمم طقس صناعة الميرون المقدس.. اليوم

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طقس صناعة الميرون المقدس، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك للمرة الأربعين في تاريخ الكنيسة، والثالثة في عهد البابا تواضروس الثاني.يشاركه في طقس إتمام الميرون المقدس اساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.وزيت الميرون هو أحد الأسرار الكنسية السبعة، وهو كلمة يونانية معناها دهن أو طيب أو رائحة عطرة، وهو بديل لوضع اليد لحلول الروح القدس علي المعمدين.ويتم استخدام زيت الميرون في تدشين الكنائس الجديدة، والمذابح الجديدة ورسامة الكهنة والإكليروس الجدد، ويتم صناعة الميرون لأنه بديل لوضع اليد في المعمودية وقديمًا كان يضع الآباء الرسل يديهم على المعمد لحلول الروح القدس، ومع انتشار الكنيسة تم استبدال وضع اليد بزيت الميرون.