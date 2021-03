«منتصف الليل فى القاهرة» كتاب للباحث البريطانى رافاييل كورماك

صدر كتاب جديد عن قاهرة العشرينيات٬ من تأليف الأكاديمي البريطاني رافاييل كورماك٬ تحت عنوان Midnight in Cairo أو "منتصف الليل في القاهرة"، ويقع الكتاب في 368 صفحة صفحة من القطع الوسط.يتناول الكتاب الحديث عن أجواء القاهرة ولياليها، عن الفن والطرب والرقص والمسرح ومنتصف الليل وشارع عماد الدين والأزبكية والزمن الجميل، وذلك من خلال حياة وحكايات نجمات صنعن هذا العصر الذهبي من الابداع والبهجة..منهن فاطمة رشدي ومنيرة المهدية وأم كلثوم وأسمهان وروزا اليوسف وتحية كاريوكا وسامية جمال.يشار إلى أن "رافاييل كورماك" حاصل على الدكتوراه في المسرح المصري من جامعة أدنبرة ويعمل في الوقت الحالي باحثا في جامعة كولومبيا وله كتابات عن الثقافة المصرية والعربية.حرر كتاب القاهرة The Book of Cairo ـ 2019 والذي يضم قصص قصيرة مصرية عن القاهرة. وشارك من قبل في تحرير كتاب الخرطوم (The book of Khartoum) ـ 2016 الذي يضم مجموعة من القصص القصيرة السودانية من مختلف الأجيال تعكس صورة المدينة.