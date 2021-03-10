دار نشر إيطالية تطرح «كلمات عربية مقنعة» لـ محمود الشيخ

صدر عن دار النشر الإيطالية الدب٬ مؤخرا، كتاب جديد للباحث وفقيه اللغة الإيطالية٬ الدكتور محمود سالم الشيخ٬ تحت عنوان "كلمات عربية مقنعة"، ويقع الكتاب في 100 صفحة من القطع الكبير٬ وصمم غلافه المخرج الصحفي وليد يوسف.يحتوي الكتيب على تسعة أبحاث عن كلمات إيطالية اكتشف "الشيخ" أنها من أصل عربي، كان قد نشرها في المجلات الإيطالية المتخصصة في الدراسات اللغوية في فترات متباعدة.قام بتجميعها وإعدادها والتقديم إليها البروفيسور فرانشيسكو بينوتزو، أستاذ فقه اللغات الرومانسية بجامعة بولونيا، في الذكري الخمسين لنشر "الكلمات العربية في اللغات الرومانسية وخاصة في اللغة الإيطالية" لعالم اللغويات الكبير جوفان باتيستي بيللجريني، الذي شرف الشيخ بصداقته حتي توفاه الله في 3 فبراير 2007، والذي نشرته دار "بايديا" في جزئين من 760 صفحة. وتحمل مقدمته العاشر من فبراير 1971.يهدف بينوتزو بهذه المبادرة، إلى جانب إحياء ذكري بيلليجريني وتكريم الشيخ، إلى جذب أنظار المتخصصين في الدراسات اللغوية إلى أهمية اللغة العربية في إثراء اللغات الرومانسية واللغة الإيطالية على الأخص، مناشدا بتجديد جهود البحث في هذا المجال.