صدور الطبعة الثانية من مسرحية «الكونترباص» عن دار المدى

صدرت عن دار المدي للنشر والتوزيع ببغداد٬ الطبعة الثانية٬ للنسخة العربية من مسرحية «الكونترباص»٬ لباتريك زوسكيند٬ وترجمها المترجم المصري سمير جريس.ترجم سمير جريس حتى الآن ما يزيد عن ثلاثين عملًا، منها أعمال مهمة لكتاب حازوا جائزة نوبل، ومنها أعمال تمثل علامات في الأدب الألماني.وقال «جريس»، إنه من بين كل ما ترجمت هناك أعمال لها مكانة خاصة في قلبي، لأسباب متباينة، ومن هذه الأعمال تأتي في المقدمة هذه المونودراما، قليلة الصفحات، هائلة الاثر: «الكونترباص» لباتريك زوسكيند التي صدرت طبعتها الأولى عام 2005 في المركز القومي للترجمة، وقال عنها الراحل علاء الديب آنذاك: «عمل نادر لمؤلف ألماني فريد، في ترجمة عربية رشيقة».ومما جاء في المسرحية نقرأ: «الأوركسترا – عليكم ألا تنسوا ذلك – قائمة على الترتيب الهرمي، لا بد أن تكون كذلك، وهي بهذا الترتيب الهرمي صورة طبق الأصل للمجتمع البشري، ليس صورة لمجتمع بشري معين، بل للمجتمع البشري عمومًا... لا تعتقدوا أنني أتحدث عن حسد وغيرة.لا، الحسد شعور غريب لا أعرفه، لأنني أعرف قيمة ذاتي، ما يهمني هو العدل، وبعض الأشياء في مجال العزف الموسيقي هي الظلم بعنيه، الجمهور يفيض على السوليست بالتصفيق الغامر، فالناس يعتبرون الأمر عقوبة لهم شخصيًا، إذا لم يُسمح لهم بالتصفيق.التهليل والتقدير يكون من نصيب المايسترو، والمايسترو يشد على يد عازف الكمان الأول على الأقل مرتين، في بعض الأحيان تنهض الأوركسترا كلها.. ولكن حتى عازف الكونترباص لا يستطيع حتى النهوض بطريقة لائقة، عازفو الكونترباص – أعذروني على التعبير – هم زبالة الزبالة! ولهذا أقول إن الأوركسترا صورة طبق الأصل للمجتمع البشري، إن الذين يقومون بأقذر الأعمال – هنا وهناك – لا يجنون إلا احتقار الآخرين».