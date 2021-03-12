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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى: لن نستغل لقاح كورونا فى أهداف ترويجية

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكد الاتحاد الأوروبي أنه لم يتوقف عن تصدير اللقاحات الخاصة بـ"كوفيد-19"، وذلك ردا على اتهامات بأنه يخصص الجرعات للاستهلاك المحلي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه في الوقت الذي فرضت فيه بريطانيا والولايات المتحدة حظرا على تصدير جرعات كوفيد-19، لم يتوقف الاتحاد عن تصديرها.

وردا على انتقادات، دافع ميشيل الذي يمثل قادة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي عن استراتيجية التكتل، وقال في بيان إنه لولا أوروبا لما أمكن تطوير وإنتاج عدة لقاحات خلال أقل من عام، وأضاف أن تضامن الاتحاد الأوروبي ساعد الدول الفقيرة في الحصول على الجرعات الأولى.

وانتقد ميشيل ما وصفها بالدعاية الكبيرة التي صاحبت تقديم الصين وروسيا للقاحات إلى دول أخرى، وقال إن "أوروبا لن تستغل اللقاح في أهداف ترويجية، نحن نروج لقيمنا".

وواجه الاتحاد انتقادات محلية ببطء طرح اللقاح مقارنة ببريطانيا والولايات المتحدة، وأخرى خارجية بالتأخر الكبير في تقديم اللقاحات للدول الفقيرة مقارنة مع الصين وروسيا أو الهند، وأبدى مشترو اللقاح في الخارج مؤخرا انزعاجهم من دعم قرار إيطالي بوقف شحنة إلى أستراليا.

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