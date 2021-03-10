مخزونات النفط الأمريكية تسجل زيادة حادة ومخزونات الوقود تهبط

قالت مصادر تجارية نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة حادة الأسبوع الماضي.وأضافت المصادر لوكالة "رويترز"، أن مخزونات الخام قفزت 12.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 5 من مارس الجاري، بينما كان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 816 ألف برميل.وزاد مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 295 ألف برميل.وهبطت مخزونات البنزين 8.5 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 3.5 مليون برميل.وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.8 مليون برميل مقارنة بتوقعات لانخفاض قدره 3.5 مليون برميل.ولم يعقب معهد البترول الأمريكي على الأرقام.