السعودية: انتهاكات إيران للقوانين الدولية تعرض المنطقة للخطر والدمار

اعتبر المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، أن "السياسة التي تتبعها إيران ليست انتهاكات للقوانين الدولية فحسب، بل أيضا تؤدي إلى تعريض المنطقة للخطر والدمار والحروب".وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال الواصل إن "المملكة تعرضت مؤخرا لاعتداءات بالطائرات المسيرة والصواريخ من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران".وأضاف أن "هذه السياسة التي تتبعها إيران ليست انتهاكات للقوانين الدولية فحسب بل تؤدي إلى تعريض المنطقة للخطر والدمار والحروب والنزاعات".وأشار إلى "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران التي يدفع ثمنها في المقام الأول الشعب الإيراني، ولاسيما أقلية الأهواز التي تتعرض للمضايقة والتمييز المستمر مما له الأثر المباشر في عدم تمتعهم بأبسط حقوقهم الأساسية".وتابع الواصل: "بالرغم من تداعيات جائحة كورونا حول العالم فإن إيران لا تزال مستمرة في إجراءاتها التعسفية ضد الأقليات".ودعا المجتمع الدولي إلى "وضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان سواء الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والميليشيات الإرهابية".