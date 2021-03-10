الفنان محمد يحيى بضيافة بيت الهراوي فى حفل لـ«الساز»

يقيم مركز إبداع بيت العود العربي ببيت الهراوي٬ بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، حفل جديد من حفلات أساتذة بيت العود العربي، والذي يحييه الفنان محمد يحيى.يتضمن الحفل مجموعة من مُؤلفات الفنان الموسيقية، بالإضافة إلي عزف عدد من مؤلفات الفنان الكبير نصير شمة، بجانب مقطوعات موسيقية من التراث الموسيقي العربي.تخرج الفنان محمد يحيى من المعهد العالي للموسيقي العربية، والتحق ببيت العود العربي ويعمل به الآن أستاذًا لآلة الساز، وعضوًا بأوركسترا بيت العود العربي، شارك في العديد من المهرجانات، منها «مهرجان أبو ظبي للموسيقي الكلاسيكية 2008، مُلتقي العود الأول بمصر 2010»، كما شارك بالعزف مع الفنان نصير شمه في أوبرا برشلون، كما قدم العديد من الحفلات بمسارح السعودية، تونس، الأردن، الدانمارك، والبحرين، الحفل بإشراف الفنان الكبير نصير شمة.ويعرف المؤرخ الموسيقي «نضال قوشحة» آلة الساز هي منبت حضاري لمنطقة الهلال الخصيب وأطراف من فارس وتركيا وصولًا إلى باكستان وغربًا إلى مصر ومنها نحو اليونان، وهي تمثل تفاعلًا حضاريًا بين كل تلك الأمم في تجانس إبداعي أنتج فنًا عظيمًا قوامه العزف على آلة موسيقية قديمة.وتشير الأبحاث التاريخية إلى أن الظهور المبكّر لآلة الساز كان في حضارة ما بين النهرين، إذ ورد ذكرها في العديد من الأبحاث وبكلمات مشتقة من الكلمات الأعجمية التي تدل على وجود هذه الآلة، والتي كانت تسمى بالعود ذي الرقبة الطويلة، وغالب الظن أن مصطلح «الساز» تم اعتماده لأول مرة في منتصف القرن العشرين.