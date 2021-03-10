رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل حصيلة قياسية للوفيات اليومية بكورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:00 ص
وفيات كورونا البرازيل
وفيات كورونا البرازيل
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيلها 70764 إصابة و1972 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل حصيلة قياسية لعدد ضحايا الجائحة على أساس يومي.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 70764، ليصل العدد الإجمالي إلى 11122429 حالة.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا لمؤشر الإصابات الجديدة الذي بلغ يوم 7 مارس 69609 حالات، وفي 8 مارس 32321.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 1972 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 268370 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.

ويمثل هذا الارتفاع اليوم حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البرازيل، التي سبق أن سجلت يوم 7 مارس 1555 حالة، وفي 8 مارس 987.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

موضوعات متعلقة

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

القبض على متحرش المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

كلام نهائى.. باتشيكو يرحل عن الزمالك.. ومفاوضات حول مستحقاته

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

استطلاع: 36% من البريطانيين يتعاطفون مع الملكة عقب مقابلة هارى وزوجته مع «أوبرا»

مقابلة هارى وزوجته مع «أوبرا» تحقق 50 مليون مشاهدة

دراسة: إصابات الرأس تزيد من مخاطر الخرف

طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة باتشيكو

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «مايكل كلايتون» بقصر السينما.. الليلة

الشاعرة التونسية سماح بنى داود بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

«منتصف الليل فى القاهرة» كتاب للباحث البريطانى رافاييل كورماك

دار نشر إيطالية تطرح «كلمات عربية مقنعة» لـ محمود الشيخ