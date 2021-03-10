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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التونسى يعرب عن استعداده لاحتضان أى حوار بشروط

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:55 ص
قيس سعيّد
قيس سعيّد
وكالات
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أعرب الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن استعداده لاحتضان أي حوار، على ألا يكون على غرار الحوارات السابقة، وعلى ألا يشارك فيه إلا من كان مؤمنًا باستحقاقات الشعب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء « فرانس برس»، خلال لقائه مع أمين عام «حركة الشعب» زهير المغزاوي، وأمين عام «التيار الديمقراطي» غازي الشواشي، أكد «سعيّد» استعداده لاحتضان أي حوار على ألا يكون على غرار الحوارات السابقة، وعلى ألا يشارك فيه إلا من كان مؤمنًا حقيقة باستحقاقات الشعب التونسي الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن مطالبه السياسية.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى جملة من الحلول والتصورات لحوار في شكل جديد يقوم أساسًا على تحقيق المطالب المشروعة للشباب خصوصًا.

كما تم التأكيد على إمكانية إيجاد صيغ جديدة تتيح للشباب من كل أرجاء تونس المشاركة في هذا الحوار حتى يكون عنصرًا فاعلًا فيه، وقوة دفع واقتراح.

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