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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ستيفن جيرارد: أحلم بقيادة ليفربول لكن هذا ليس الوقت المناسب

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:52 ص
ستيفن جيرارد
ستيفن جيرارد
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بعث ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق، برسالة إلى جماهير الريدز حول موقفه من خلافة يورجن كلوب وتدريب الفريق في الوقت الحالي.

وقال جيرارد في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور البريطانية": "إنه من المبكر جدًا التفكير في قيادة الريدز، رغم أن أحد أحلامي أن أقود الفريق في يوم من الأيام، لكن هذا ليس الوقت المناسب".

وأكد جيرارد، المدير الفني الحالي لنادي رينجرز الأسكتلندي، أن جماهير الريدز أيضًا لا ترغب في قيادته للفريق في الوقت الحالي، لأنهم يريدون استمرار كلوب في منصبه، قائلًا: "أنا أتفق معهم تمامًا".

يأتي هذا بعدما طالب البعض جيرارد بتولي القيادة الفنية للريدز، بعد نجاحه في قيادة رينجرز للفوز بأول لقب منذ عشر سنوات.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المدربين الرائعين يرغبون في الحصول على فرصة لقيادة ليفربول، لكن يجب أن نحترم يورجن الآن، حيث نجح في قيادة الفريق لتحقيق كثير من الألقاب، والأرقام القياسية.

وتابع جيرارد: "إن ليفربول فريقي.. لقد حظيت برحلة رائعة هنا.. وحلم بالنسبة لي أن أكون مدربا لليفربول في يوم من الأيام.. ولكن ليس الآن".

يذكر أن جيرارد الذي أعلن اعتزاله في عام 2016، لعب بقيمص الريدز 710 مباريات، واستطاع تحقيق 9 ألقاب مع الفريق، خلال مسيرته التي استمرت 19 عامًا.

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