طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة باتشيكو

كشف محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة تعرض البرتغالي باتشيكو، المدير الفني، للإصابة في المران، في إطار الاستعدادات لمباراة سيراميكا بالدوري المصري.وأكد أسامة أن البرتغالي تعرض للإصابة في مران الأمس وليس اليوم والأمر بسيط وليس كما تحدث البعض، حيث تعرضت ركبة المدرب لالتواء بسيط أثناء مرانه أمس مع الفريق.وأضاف طبيب الفريق أن البرتغالي خضع للكشف تحت قيادته وأثبتت الإصابة وجود بعض الآلام البسيطة، وحصل على علاج مناسب لها وارتدى واقي الركبة وخاض مران اليوم بشكل طبيعي ولا توجد جراحة أو أي شيء من هذا القبيل.ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل بالجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.