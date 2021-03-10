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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

التعليم عن بعد ومستقبل التراث العمرانى بالأعلى للثقافة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:50 ص
الأعلي للثقافة
الأعلي للثقافة
نضال ممدوح
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تعقد في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأربعاء٬ بالمجلس الأعلي للثقافة٬ ندوة جديدة بعنوان "التعليم عن بعد الإيجابيات والسلبيات"٬ والتي تنظمها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس.

يدير الندوة فتحي فكري مقرر اللجنة وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة. ويشارك بها كلًا من الدكاترة: أسامة المليجي أستاذ ورئيس قسم المرافعات كلية الحقوق جامعة القاهرة، وإبراهيم إلياس وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب جامعة الفيوم، وريهام محي الدين أستاذ علم النفس المساعد بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والقائم بأعمال رئيس قسم بحوث التعليم والقوى العاملة.

كما تبث الندوة "أونلاين" عبر الصفح الرسمية لأمانة المؤتمرات علي فيسبوك.

في سياق متصل يليها في السادسة مساء٬ ندوة ثانية بعنوان "مستقبل التراث العمراني للقاهرة"٬ وتنظمها لجنة الترجمة ولجنة الفنون التشكيلية والعمارة.

يدير الندوة الدكتور أنور مغيث مقرر لجنة الترجمة، والدكتورة دليلة الكرداني مقررة لجنة الفنون التشكيلية والعمارة.

ويشارك بها كلا من الدكاترة: أيمن فؤاد سيد مؤرخ ومفكر مصري متخصص في التاريخ والحضارة العربية والإسلامية، جليلة القاضي أستاذ التخطيط العمرانى، سرية صدقى الفنانة التشكيلية، محمد عفيفي المؤرخ وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، نزار الصياد المعمارى والمخطط ومؤرخ للمناطق العمرانية، نيللى حنا المؤرخة وأستاذ التاريخ العثماني ورئيس قسم الحضارة العربية والإسلامية بالجامعة الأمريكية.

تتضمن الندوة عرض ومناقشة عدد من الترجمات العربية لبعض الأعمال التاريخية والتي تناولت القاهرة؛ والتي صدر بعضها عن المركز القومي للترجمة٬ والهيئة المصرية العامة للكتاب، بالإضافة إلى بعض الترجمات الصادرة عن عدد من دور النشر الخاصة.

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