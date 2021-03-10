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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 10-3-2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:50 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

وعلى المستوى المحلي، يشهد سعر الدينار الكويتي، حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية، اليوم الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة بأسواق المال المصرية.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

سجلت مستويات سعر الدينار على مستوى الشراء والبيع في بداية تداولات الصباحية اليوم مقابل الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري، عند مستوى 48.89 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

أظهرت مواقع شبكة فروع بنك مصر سعر الشراء والبيع للعملة الكويتية للافراد والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 48.89 جنيه للشراء، 51.18 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك HSBC

بينت شاشات التداول اللحظية مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، عند مستوى 48.03 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر إيران للتنمية

بلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك المصر إيران للتنمية عند 47.80 للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

وجاء سعر الدينار الكويتي في فروع المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري عند مستوى 47.48 جنيهًا للشراء، و52.19 جنيهًا للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت مؤشرات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، عند مستوى 48.55 جنيهًا للشراء، و51.50 جنيهًا للبيع.


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