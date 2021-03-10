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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مصطفى الفقى ونيفين القباج يفتتحان مؤتمر «مصر تتغير».. اليوم

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:40 ص
مؤتمر «مصر تتغير»
مؤتمر «مصر تتغير»
نضال ممدوح
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يفتتح الدكتور مصطفى الفقي٬ مدير مكتبة الإسكندرية٬ في الرابعة من مساء اليوم الأربعاء، بمصاحبة كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مؤتمر "مصر تتغير" الذي تقيمه مكتبة الإسكندرية.

ويتناول الموتمر مشروعات التنمية التي تتبناها الدولة المصرية لتغيير نوعية الحياة في المجتمع، فضلًا عن المبادرات الأهلية التنموية، حيث يقدم رؤية وطنية صادقة لبناء المستقبل، ودور الإنسان المصري المعاصر في النهضة التنموية والنقلة الحضارية نحو تحديث كل مظاهر الحياة حتى أصبحت مصر نموذجًا للإصلاح، والمضي على الطريق الصحيح.

يناقش المؤتمر في الجلسة الأولى المشروعات التي تقوم بها الدولة في الآونة الأخيرة مثل مشروع حياة كريمة، وتطوير القرى، وتكافل وكرامة، فضلًا عن تجربة التنمية في الصعيد، ومكافحة الفقر، والتنمية البشرية.

ويتناول في الجلسة الثانية حوارًا بين مثقفين وأكاديميين وبرلمانيين وخبراء حول مستقبل العمل التنموي، وتطوير نوعية الحياة في المجتمع المصري.

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الثقافة

مصطفى الفقى ونيفين القباج يفتتحان مؤتمر «مصر تتغير».. اليوم

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