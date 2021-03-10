رغم الخسارة.. بورتو البرتغالى يتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس

تأهل فريق بورتو البرتغالي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب خسارته أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-3، في مباراة العودة بدور الـ16.أقيمت المباراة على ملعب اليانز ستاديوم بإيطاليا، وتقدم بورتو في الشوط الأول بتسجيل هدف في الدقيقة 19 من ضربة جزاء أحرزها سيرجو أوليفيرا، وفي الشوط الثاني سجل فيدريكو كييزا هدفين ليوفنتوس في الدقيقتين 49 و63، وتم طرد مهدي طرمي لاعب بورتو في الدقيقة 54، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين فقط، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة 2-1 لصالح اليوفي.ولجأ الفريقان للعب شوطين إضافيين، حيث أن مباراة الذهاب كانت انتهت بفوز بورتو 2–1، وتمكن سيرجو أوليفيرا من إحراز الهدف الثاني له ولبورتو في المباراة بالدقيقة 115، ثم جاء الهدف الثالث لليوفي عن طريق ادريان رابيو في الدقيقة 117، لتنتهى مباراة العودة 3-2 لصالح اليوفي.وبحساب مجموع مبارتي الذهاب والعودة، يتعادل الفريقان 4-4، ليسحم بورتو تأهله لربع النهائي مستفيدًا من تسجيل هدفين خارج أرضه.